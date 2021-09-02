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Спецназ «Талибана» со знаменосцем зачистил аэропорт Кабула

Lenta.ru
15 минут назад

Отряд специального назначения радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) зачистил аэропорт Кабула после окончательного вывода войск США. Видео с места событий опубликовали в Telegram-канале «Военный обозреватель».

Спецназ «Талибана» со знаменосцем зачистил аэропорт Кабула
Фото: ReutersReuters

По информации источников канала, речь идет об отряде «Бадри 313». На кадры из столичного аэропорта, в том числе, попал знаменосец спецназа, который перемещался по зданию с большим белым флагом движения. Он был прикреплен к спине талиба, а в руках мужчина держал винтовку.

Судя по ролику, вооруженные боевики планомерно обошли все помещения аэропорта столицы Афганистана и проверили их на наличие посторонних лиц. В ходе зачистки они переворачивали стулья и другую мебель. В конце видео талибы вышли на взлетно-посадочную полосу.

Ранее стало известно, что американский военнослужащий опубликовал запись, на которой солдаты армии США стреляют в сторону афганских беженцев, пытающихся попасть в аэропорт Кабула. На ролике видно, как военные открывают огонь поверх голов афганцев в попытке отогнать их от прохода в аэропорт, кидают в них дымовые шашки и требуют отойти от заграждений.

В мире,Талибан,Россия,Кабул,
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