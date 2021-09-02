Талибы объявили войну сопротивлению

"Талибан" вышел на главную дорогу в Панджшере

Фото: Reuters Reuters

В провинции Панджшер начались боевые действия между афганским сопротивлением и «Талибаном*». Представители новой власти в ответ на провал переговоров начали наступление на долину, где располагаются ополченцы. Обе стороны сообщают о тяжелых потерях. Сопротивление также информирует, что к талибам присоединились члены «Аль-Каиды*».

Видео дня

Конфликт с сопротивлением

Панджшерская долина остается оплотом противников новой власти в лице «Талибана (организация запрещена в России)». Там базируются силы Фронта национального сопротивления (NRF) во главе с Ахмадом Масудом-младшим, сыном героя Афганистана Ахмада Шаха Масуда, и первым вице-президентом республики Амруллой Салехом. 2 сентября на территории провинции возобновились военные действия — накануне переговоры лидеров сопротивления и талибов провалились, после чего правительство Исламского Эмирата Афганистан пригрозило сопротивлению и жителям Панджшера войной, призвав сложить оружие.

«Братья мои, мы старались изо всех сил решить проблему Панджшера переговорами. Но, к сожалению, все напрасно», — заявил высокопоставленный представитель талибов Амир Хан Муттаки.

«Талибан» сообщил о выходе на главную дорогу в Панджшере, захвате 11 КПП и уничтожении 34 бойцов сопротивления, в том числе двух командиров. В ответ на это ополченцы заявляют, что ликвидировали 350 противников. По версии NRF, к талибам присоединились члены «Аль-Каиды (организация запрещена в России)».

«Сегодня в этой долине находится вся страна, надежда для всего афганского народа, который спасается от притеснений, мести, предрассудков и вашего темного мышления», — обратился к афганцам на фоне событий в Панджшере Салех.

Несколько дней назад талибы потерпели поражение на подходе к Панджшеру — 34 боевика были убиты, 65 ранены — и были вынуждены отступить, заявляли в NRF.

Чем сражаются повстанцы

В распоряжении ополченцев не менее 2000 операторов афганских SOF, обученных НАТО, от трех до пяти транспортных вертолетов Ми-17, три военных UH-60 Black Hawk и один вертолет MD-530F, а также бронетехника Humvee и большое количество оружия и техники, перешедшей к ним от бывшего правительства. Кроме того, ополченцы имеют географическое преимущество над талибами, поскольку долина окружена горами и удобна для позиций обороны. Доступ в ущелье ограничен всего лишь несколькими точками входа. Поинформации NRF, возле них установили пулеметные гнезда, минометы и наблюдательные посты.

Экономическая катастрофа и состав правительства

Положение «Талибана» значительно ухудшилось в Кабуле. Это обусловлено резким ростом цен и частичной парализацией банков, возле которых выстроились толпы желающих снять наличные. Одновременно с этим высокопоставленный чиновник из ООН предупредил, что к концу сентября, если ситуация не изменится (для этого необходимо хотя бы официальное правительство), в Афганистане закончатся запасы продовольствия. В частности, уже прекратился экспорт сахара из Индии. По словам заместителя спецпредставителя и координатора по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиза Алекперова, по меньшей мере треть афганцев рискуют столкнутся с гуманитарным кризисом. Для обеспечением продовольствия наиболее уязвимых слоев населения необходимо как минимум $200 млн. Приближение зимы и продолжающаяся засуха ситуацию только усугубляют.

Согласно отчету Fitch Solutions, после вывода американского контингента экономика Афганистана, вероятно, рухнет. Эксперты прогнозируют, что реальный валовой внутренний продукт (ВВП) страны в этом финансовом году сократится на 9,7% (до прихода талибов прогноз был в районе минус 0,4%), а в 2022-м ожидается падение на 5,2%.

Предполагается, что 2 сентября или в течение ближайших дней новая власть обнародует состав правительства. Официальный представитель движения Муттаки уточнил, что для церемонии сейчас готовится президентский дворец в Кабуле.

Состав правительства пока обсуждается, но местные СМИ, ссылаясь на «Талибан», узнали, что главой Афганистана должен стать лидер талибов Хайбатулла Ахундзада, под его руководством будет работать либо премьер-министр, либо президент страны. Al-Jazeera добавляет, что формирование кабинета министров находится в завершающей стадии, в него не будут включать представителей прежней администрации. По сведениям агентства The Khaama Press, МИД Афганистана возглавит глава политического крыла «Талибана» мулла Абдул Гани Барадар, МВД будет руководить Халиф Хаккани, сын одного из лидеров талибов Джалалуддина Хаккани, а мулла Якуб, сын покойного первого главы движения муллы Омара, станет министром обороны. Последний сейчас также руководит командным центром БПЛА на аэродроме Баграм и готовится подписать контракт с Катаром на техобслуживание аэропорта им. Хамида Карзая.