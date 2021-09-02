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Забывший ключи от квартиры мужчина залез на 14-й этаж и попал на видео

Александр Кузьмин
23 минуты назад

В Китае забывший ключи от квартиры мужчина залез на 14-й этаж. Снятое очевидцами видео опубликовано в социальной сети Douyin.

В провинции Гуандун 50-летний местный житель отважился залезть со второго на 14-й этаж жилого дома, поскольку забыл ключи от квартиры. Держась за водосточную трубу, он перелезал с одного балкона на другой и добрался до своего жилища.

«Теперь его соседи не смогут спать спокойно, зная, что он может легко залезть в их квартиры», – прокомментировал ролик один из пользователей соцсети.

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