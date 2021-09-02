В Китае забывший ключи от квартиры мужчина залез на 14-й этаж. Снятое очевидцами видео опубликовано в социальной сети Douyin .

В провинции Гуандун 50-летний местный житель отважился залезть со второго на 14-й этаж жилого дома, поскольку забыл ключи от квартиры. Держась за водосточную трубу, он перелезал с одного балкона на другой и добрался до своего жилища.