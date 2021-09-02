Обзор иноСМИ: уход США из Афганистана ударит по России и Китаю

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Фото: Reuters Reuters

Уход США из Афганистана ударит по России и Китаю

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После падения Кабула и прихода к власти в Афганистане талибов («Талибан» - запрещенная в России террористическая организация) Пекин «не смог сдержать ликование по поводу унижения своего главного соперника» - США, пишет The Wall Street Journal. Газета отмечает, что Китай, возможно, рано радуется: победа талибов может ударить по Пекину, а также по Москве.

WSJ подчеркивает, что Россия и Китай расположены гораздо ближе к Афганистану, чем США, и первыми ощутят последствия переворота - потоки беженцев, усиление терроризма и наркоторговли. Британский политик, ветеран афганской войны Том Тугендат заявил, что хаос в Афганистане не нужен Москве и Пекину: «русские и китайцы могут плохо себя вести только в том мире, который организуют США». «Быть бунтующим подростком можно только тогда, когда знаешь, что папа завтра все равно заправит твою машину», - сказал он.

Украинские артисты решили завоевать заграницу

Издание «Вести» обратило внимание на новую тенденцию в украинской музыке - артистам теперь мало собственной страны и СНГ - они стремятся к мировой популярности. В прошлом году Андрей Данилко в лице Верки Сердючки презентовал мини-альбом Sexy с четырьмя англоязычными композициями.

«Вести» отмечают, что в Швеции «англоязычная Верка пошла на ура». Настя Каменских выпустила испаноязычную песню Peligroso и стала первой украинкой, чей хит дважды попал в музыкальный чарт Billboard. Благодаря успеху Peligroso Каменских начали активно приглашать в Мексику. За Каменских и Сердючкой последовал и Макс Барских. Он выпустил англоязычный трек Just Fly, который завирусился в TikTok и попал в трек-листы Spotify Германии, Швейцарии и Польши.

Британские таблоиды рассказали об «ужасающей торпеде Путина»

Британский таблоид Daily Express рассказал, что Россия вновь напугала мировое сообщество - на спутниковых снимках заметили «огромную торпеду с ядерной боеголовкой, принадлежащую кремлевскому флоту». «Торпеда размером с автобус» известна как «Посейдон», а ее носителями станут новейшие российские подлодки, отмечает издание.

В комментариях к этому материалу многие пользователи призвали Запад отказаться от санкций против РФ. «Продолжайте вводить санкции и не ждите от них приятных вещей», - написал DHESI. TheRicardo отметил, что «многие не осознают размер России и ее огромные ресурсы».

«Самоубийц нет»: решатся ли США на войну с Россией

Болгарское издание «Факти» обратило внимание на новое заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова: он уверен, что ни США, ни любое другое западное государство не решатся на открытый военный конфликт с Россией. «ИноСМИ» рассказали, что с Лавровым согласны и болгарские интернет-пользователи.

«Самоубийц нет! Все знают, что Россия не начинает воины, она их заканчивает » - написал комментатор под ником az #Победа76.

Пользователь Така е добавил, что «даже не целясь в Америку, своим атомным арсеналом Россия может уничтожить все человечество».

«Токсичное наследие США в Афганистане»

Конец двадцатилетней американской операции в Афганистане не только привел к политическому кризису, но также создал экологический, пишет Scientific American. Некоторые из американских военных баз в стране полны токсичного мусора, «который, возможно, никогда не будет полностью ликвидирован».