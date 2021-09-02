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Польские военные строят забор на границе с Белоруссией. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Польские военный сооружают забор из колючей проволоки на границе с Белоруссией. Так в Варшаве готовятся к вводу режима ЧП в связи с миграционным кризисом. Об это сообщает Telegram-канал «RT на русском», в распоряжении которого оказались кадры строительства пограничной преграды. Уточняется, что на записи запечатлен пограничный переход в районе села Уснарз Горный.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши потребовал ввести режим ЧП в приграничной полосе с Белоруссией, на части Подляского воеводства и части Люблинского воеводства. Предполагается, что на территории будет исключен определенный список деятельности.

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