Польские военный сооружают забор из колючей проволоки на границе с Белоруссией. Так в Варшаве готовятся к вводу режима ЧП в связи с миграционным кризисом. Об это сообщает Telegram-канал «RT на русском», в распоряжении которого оказались кадры строительства пограничной преграды. Уточняется, что на записи запечатлен пограничный переход в районе села Уснарз Горный.