Жители Афганистана после прекращения эвакуации из аэропорта Кабула пытаются покинуть страну по земле через границу с Ираном . Видео появилось в telegram-канале «Контора пишет».

На кадрах видно, как толпы афганцев хаотично двигаются в сторону пограничного перехода в Ислам-Кала на границе Афганистана и Ирана. Как сообщает телеканал «Sky news», у пограничных переходов с Пакистаном также собрались множество беженцев.