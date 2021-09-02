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Афганские беженцы пытаются пересечь границу с Ираном.Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Жители Афганистана после прекращения эвакуации из аэропорта Кабула пытаются покинуть страну по земле через границу с Ираном. Видео появилось в telegram-канале «Контора пишет».

На кадрах видно, как толпы афганцев хаотично двигаются в сторону пограничного перехода в Ислам-Кала на границе Афганистана и Ирана. Как сообщает телеканал «Sky news», у пограничных переходов с Пакистаном также собрались множество беженцев.

«Большое число людей ожидают открытия ворот на афганской стороне границы», - сказал представитель пакистанских властей на погранпереходе Торкхам.

По данным «Sky news», наземными путями пытаются бежать из страны тысячи человек.

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