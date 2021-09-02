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Разгромленный желающими привиться в Баку пункт вакцинации попал на видео

Александр Кузьмин
38 минут назад

В столице Азербайджана пришедшие на вакцинацию от коронавируса граждане разбили стекло входной двери поликлиники. Видео появилось в telegram-канале «TVC».

На кадрах можно увидеть, как недовольные люди штурмуют медучреждение в Баку.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Азербайджана, мужчина вместе с супругой сломали стекло входной двери и ворвались в поликлинику. Известно о трёх пострадавших врачах. Мотивы дебошира до конца неизвестны. По факту случившегося направлено обращение в правоохранительные органы.

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