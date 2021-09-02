В столице Азербайджана пришедшие на вакцинацию от коронавируса граждане разбили стекло входной двери поликлиники. Видео появилось в telegram-канале «TVC».
На кадрах можно увидеть, как недовольные люди штурмуют медучреждение в Баку.
Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Азербайджана, мужчина вместе с супругой сломали стекло входной двери и ворвались в поликлинику. Известно о трёх пострадавших врачах. Мотивы дебошира до конца неизвестны. По факту случившегося направлено обращение в правоохранительные органы.