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Премьер Японии пропустит ВЭФ

Lenta.ruиещё 1
33 минуты назад

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не приедет на открывшийся во Владивостоке Восточный экономический форум (ВЭФ) и не будет выступать с видеообращением, сообщает РИА Новости.

Премьер Японии пропустит ВЭФ
Фото: ReutersReuters

О планах японского премьера рассказал генеральный секретарь правительства страны Кацунобу Като. На пресс-конференции он заявил, что политик пропустит ВЭФ, а также не выступит и с видеообращением.

1 сентября агентство Киодо, ссылаясь на источники в правительственных кругах, сообщило, что Суга отказался ехать в Россию в сентябре, поскольку не получил приглашение от организаторов ВЭФ. Визит в Россию для участия в форуме обсуждали в правительстве. Кроме того, сам Суга позитивно высказывался об этой поездке.

Предыдущий глава правительства Японии Синдзо Абэ в течение четырех лет подряд приезжал на Восточный экономический форум, начиная с 2016 года.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в пленарной сессии ВЭФ онлайн.Форум пройдет во Владивостоке со 2 по 4 сентября.

В мире,Кацунобу Като,Синдзо Абэ,РИА Новости,Япония,Владивосток,
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