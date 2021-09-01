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Талибы раскрыли планы реформ в Афганистане

Lenta.ru
53 минуты назад

Террористическое движение «Талибан» (запрещенное в России) восстановит порядок в Афганистане, об этом заявил представитель талибов Забиулла Муджахид в интервью китайскому телеканалу CGTN.

Талибы раскрыли планы реформ в Афганистане
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он раскрыл планы дальнейших реформ талибов в Афганистане. По словам Муджахида, они стремятся восстановить порядок в государстве, поэтому ведут работу в правовом, медицинском и банковском секторах, а также в сфере безопасности. Представитель движения напомнил, что для обеспечения безопасности в аэропорту было создано специальное подразделение. Он пообещал, что воздушная гавань возобновит работу в привычной режиме.

Муджахид добавил, что реформы будут приняты и в сферах здравоохранения, образования.

«Мы надеемся, что вскоре будет объявлен состав правительства, и все вернется к нормальной жизни», — добавил он.

При этом он добавил, что талибы создадут исламское правительство.

«Какая бы ни была комбинация, оно должно быть исламским», — подчеркнул он.

Ситуация в Афганистане накалилась 15 августа. Талибы захватили власть в Кабуле и заявили, что контролируют все государство. Разные страны начали эвакуировать своих граждан из Афганистана. Ранее стало известно, что афганское правительство возглавит лидер группировки Хайбатулла Ахундзада.

В мире,Талибан,Россия,Афганистан,
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