В Нигерии боевики похитили из школы более 100 детей

Вооруженные мужчины похитили более 100 детей и нескольких учителей из школы в штате Замфара на северо-западе Нигерии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное издание Blueprint .

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По словам очевидцев происшествия, преступники напали на образовательное учреждение в ходе занятий. Отмечается, что губернатор штата Замфара Белло Матавалле распорядился временно закрыть все начальные и средние школы в регионе. В 13 районах штата ввели комендантский час и ограничения на передвижение в ночное время.