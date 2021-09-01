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В Нигерии боевики похитили из школы более 100 детей

Lenta.ru
1 час назад

Вооруженные мужчины похитили более 100 детей и нескольких учителей из школы в штате Замфара на северо-западе Нигерии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное издание Blueprint .

В Нигерии боевики похитили из школы более 100 детей
Фото: ReutersReuters

По словам очевидцев происшествия, преступники напали на образовательное учреждение в ходе занятий. Отмечается, что губернатор штата Замфара Белло Матавалле распорядился временно закрыть все начальные и средние школы в регионе. В 13 районах штата ввели комендантский час и ограничения на передвижение в ночное время.

В Нигерии регулярно происходят случаи похищения детей боевиками с целью получения выкупа. Так, в начале июля группа вооруженных людей напала на школу-интернат в расположенном на северо-западе Нигерии штате Кадуна. Злоумышленники похитили 140 учеников. До этого сообщалось о похищении 200 несовершеннолетних в городе Тегина, штат Нигер. Всего с начала года были похищены более 1000 детей.

В мире,Нигерия,
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