Ереван назвал условие возобновления переговоров с Баку

Армения готова к возобновлению переговоров с Баку по карабахскому урегулированию на основе равноправия и неприменения силы. Об этом РИА Новости сообщил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Фото: Минобороны Армении Минобороны Армении

По его словам, Армения неоднократно заявляла о готовности возобновления мирного процесса на основе хорошо известных принципов, то есть неприменение силы или угрозы силой, равноправие и самоопределение народов и территориальная целостность.

После подписания трёхстороннего заявления сопредседатели сделали ряд заявлений. Армянская сторона приветствовала эти заявления, считая, что они являются дорожной картой мира в регионе, — отметил Мирзоян.

Вместе с тем он вновь обвинил Баку в нарушении договорённостей и во «вторжении» азербайджанских ВС на территорию Армении.

Ранее армянский эксперт Мина Хачатрян назвала цель встречи глав МИД России и Армении. По её словам, это была пристрелочная встреча и «смотрины» с целью определения красных линий, нащупывания острых углов и определения вектора движения.