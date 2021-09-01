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Ереван назвал условие возобновления переговоров с Баку

News.ru
46 минут назад

Армения готова к возобновлению переговоров с Баку по карабахскому урегулированию на основе равноправия и неприменения силы. Об этом РИА Новости сообщил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Ереван назвал условие возобновления переговоров с Баку
Фото: Минобороны АрменииМинобороны Армении

По его словам, Армения неоднократно заявляла о готовности возобновления мирного процесса на основе хорошо известных принципов, то есть неприменение силы или угрозы силой, равноправие и самоопределение народов и территориальная целостность.

После подписания трёхстороннего заявления сопредседатели сделали ряд заявлений. Армянская сторона приветствовала эти заявления, считая, что они являются дорожной картой мира в регионе, — отметил Мирзоян.

Вместе с тем он вновь обвинил Баку в нарушении договорённостей и во «вторжении» азербайджанских ВС на территорию Армении.

Ранее армянский эксперт Мина Хачатрян назвала цель встречи глав МИД России и Армении. По её словам, это была пристрелочная встреча и «смотрины» с целью определения красных линий, нащупывания острых углов и определения вектора движения.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

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