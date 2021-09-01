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На Украине призвали Запад проявить «мужество» и принять страну в НАТО

Lenta.ru
20 минут назад

Членство Украины в НАТО гарантирует стране безопасность после запуска российского газопровода «Северный поток-2». Об этом украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил в беседе с изданием Die Welt.

На Украине призвали Запад проявить «мужество» и принять страну в НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он подчеркнул, что Украине нужны от Запада не «заверения», а «конкретные гарантии безопасности».

«Лучше в рамках скорейшего вступления в НАТО», — добавил дипломат.

Мельник призвал Вашингтон, Берлин и Брюссель проявить «мужество» и потребовал «как можно скорее принять Украину в Североатлантический альянс».

Ранее во время визита в США украинский президент Владимир Зеленский заявил, что энергетическую безопасность республики после запуска «Северного потока-2» могли бы гарантировать новые санкции против России. Он также рассказал о переговорах с американским министром энергетики Дженнифер Гренгольм, в рамках которых обсуждалось продолжение давления на Россию.

В июле стали известны детали соглашения США и Германии по «Северному потоку-2». В частности, Вашингтон согласился не препятствовать завершению строительства газопровода в территориальных водах Германии, а Берлин взял на себя обязательства по продлению контракта на транзит российского газа через Украину. В офисе украинского президента выступили с критикой договоренностей. Там подчеркнули, что они не дают Киеву никаких конкретных гарантий.

В мире,Андрей Мельник,Владимир Зеленский,НАТО,Украина,Германия,
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