На Украине призвали Запад проявить «мужество» и принять страну в НАТО

Членство Украины в НАТО гарантирует стране безопасность после запуска российского газопровода «Северный поток-2». Об этом украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил в беседе с изданием Die Welt.

Он подчеркнул, что Украине нужны от Запада не «заверения», а «конкретные гарантии безопасности».

«Лучше в рамках скорейшего вступления в НАТО», — добавил дипломат.

Мельник призвал Вашингтон, Берлин и Брюссель проявить «мужество» и потребовал «как можно скорее принять Украину в Североатлантический альянс».

Ранее во время визита в США украинский президент Владимир Зеленский заявил, что энергетическую безопасность республики после запуска «Северного потока-2» могли бы гарантировать новые санкции против России. Он также рассказал о переговорах с американским министром энергетики Дженнифер Гренгольм, в рамках которых обсуждалось продолжение давления на Россию.