Названо условие для вступления Сербии в Евросоюз

Процесс европейской интеграции Сербии напрямую зависит от отношений с самопровозглашенной республикой Косово. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич, передает РИА Новости.

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Политик назвал решение проблемы с Косово основным условием для вступления Сербии в Ервросоюз. «Мы не можем стать частью ЕС, пока не решим вопрос отношений с Приштиной, и это ясно всем и не нужно себя обманывать», — заключил он. Вучич отметил, что переговоры с косовскими албанцами в ближайшее время будут продолжены на техническом уровне.

Сербский лидер высказался в ходе переговоров со спецпредставителем Брюсселя по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком. На данный момент Вучич вместе с другими лидерами стран Восточной Европы и Евросоюза участвует в Бледском стратегическом форуме в Словении.