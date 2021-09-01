Обзор иноСМИ: Польшу предупредили о войне в Балтийском море

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Польшу предупредили о войне в Балтийском море

Балтийское море приобретает для Польши все большее экономическое значение, но страна полностью игнорирует вопрос своей морской безопасности, а ее флот «катастрофически недофинансирован», пишет Gazeta.pl.

Польский военный, капитан первого ранга Пётр Смела предупредил, что следующая война на Балтике не будет похожа на предыдущие: победу одержит не тот, у кого больше ракет, а тот, кто быстрее сможет выпасть из поля зрения противника. Он заявил, что польскому флоту необходимы новые технологии, чтобы обезопасить инвестиции Польши в морскую энергетику (газовый терминал в Свиноуйсьце, газопровод Baltic Pipe, импорт нефти через Гданьск и другие проекты).

Республиканцы потребовали отставки Байдена из-за Афганистана

Десятки республиканцев из штата Флорида потребовали отставки президента США Джо Байдена из-за поспешного вывода войск из Афганистана, гибели американских солдат в аэропорту Кабула и «программы «Америка в последнюю очередь». Об этом сообщает Fox News.

Конгрессвумен от штата Флорида Кэт Кэммек заявила, что в Штатах настала «эра импичментов»: действия второго президента подряд не устраивают политические партии. «Политика этой администрации - «Америка в последнюю очередь», < > вот почему я призываю отправить этого президента в отставку, мы заслуживаем лучшего», - заявила Кэммек.

У США накопились вопросы к Зеленскому

Глава Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик заявил, что глава США Джо Байден на предстоящей встрече задаст президенту Украины Владимиру Зеленскому «накопившиеся вопросы». В своем материале для «Главреда» Кулик заявил, что в первую очередь США интересует, что происходит с корпоративным управлением Нафтогаза и Укроборонпрома.

Также у Вашингтона есть вопросы к борьбе Киева с коррупцией и судебной реформе. По мнению Кулика, для Зеленского эта встреча будет сложной, так как ответов на большинство вопросов у него нет. Аналитик добавил, что прорыв после переговоров вряд ли случится, так как Зеленский пытается «нажать на Вашингтон, но Байден этого не любит».

Японская газета рассказала о резком развороте России к экологичности

Японская газета Tokyo Shimbun обратила внимание на новости о планах России построить в Арктике экологически чистую станцию. Издание подчеркнуло, что раньше Москва относилась к борьбе с изменением климата «пассивно», но теперь изменила свою позицию.

Строительство начнется в следующем году в Ямало-Ненецком автономном округе, а начало пробной эксплуатации станции намечено на 2024 год. Идея заключается в создании объекта, который не будет выбрасывать углекислый газ. Электричеством и теплом станцию обеспечат без использования газа, угля и нефти, а работать на новом объекте смогут ученые из 80 стран. Tokyo Shimbun отмечает, что разворот в сторону экологичности может быть дипломатическим инструментом - глобальной декарбонизации добиваются новые власти США.

«Решили поиграть в Гестапо»: украинцев предложили выселять за долги

В Верховную Раду Украины внесли законопроект, позволяющий забрать за долги практически все имущество, включая единственное жилье, пишет «Апостроф». Интернет-пользователи назвали такие меры «фашистскими».