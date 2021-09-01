Обзор иноСМИ: Польшу предупредили о войне в Балтийское море

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Балтийское море приобретает для Польши все большее экономическое значение, но страна полностью игнорирует вопрос своей морской безопасности, а ее флот «катастрофически недофинансирован», пишет Gazeta.pl.
Польский военный, капитан первого ранга Пётр Смела предупредил, что следующая война на Балтике не будет похожа на предыдущие: победу одержит не тот, у кого больше ракет, а тот, кто быстрее сможет выпасть из поля зрения противника. Он заявил, что польскому флоту необходимы новые технологии, чтобы обезопасить инвестиции Польши в морскую энергетику (газовый терминал в Свиноуйсьце, газопровод Baltic Pipe, импорт нефти через Гданьск и другие проекты).
Десятки республиканцев из штата Флорида потребовали отставки президента США Джо Байдена из-за поспешного вывода войск из Афганистана, гибели американских солдат в аэропорту Кабула и «программы «Америка в последнюю очередь». Об этом сообщает Fox News.
Конгрессвумен от штата Флорида Кэт Кэммек заявила, что в Штатах настала «эра импичментов»: действия второго президента подряд не устраивают политические партии. «Политика этой администрации - «Америка в последнюю очередь», < > вот почему я призываю отправить этого президента в отставку, мы заслуживаем лучшего», - заявила Кэммек.
Глава Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик заявил, что глава США Джо Байден на предстоящей встрече задаст президенту Украины Владимиру Зеленскому «накопившиеся вопросы». В своем материале для «Главреда» Кулик заявил, что в первую очередь США интересует, что происходит с корпоративным управлением Нафтогаза и Укроборонпрома.
Также у Вашингтона есть вопросы к борьбе Киева с коррупцией и судебной реформе. По мнению Кулика, для Зеленского эта встреча будет сложной, так как ответов на большинство вопросов у него нет. Аналитик добавил, что прорыв после переговоров вряд ли случится, так как Зеленский пытается «нажать на Вашингтон, но Байден этого не любит».
Японская газета Tokyo Shimbun обратила внимание на новости о планах России построить в Арктике экологически чистую станцию. Издание подчеркнуло, что раньше Москва относилась к борьбе с изменением климата «пассивно», но теперь изменила свою позицию.
Строительство начнется в следующем году в Ямало-Ненецком автономном округе, а начало пробной эксплуатации станции намечено на 2024 год. Идея заключается в создании объекта, который не будет выбрасывать углекислый газ. Электричеством и теплом станцию обеспечат без использования газа, угля и нефти, а работать на новом объекте смогут ученые из 80 стран. Tokyo Shimbun отмечает, что разворот в сторону экологичности может быть дипломатическим инструментом - глобальной декарбонизации добиваются новые власти США.
В Верховную Раду Украины внесли законопроект, позволяющий забрать за долги практически все имущество, включая единственное жилье, пишет «Апостроф». Интернет-пользователи назвали такие меры «фашистскими».
Законопроект, разработанный в партии «Слуга народа», допускает конфискацию любого имущества: начиная с денег и ювелирных украшений и заканчивая жильем. Документ запрещает изымать средства личной гигиены, одежду, лекарства, некоторую бытовую технику, религиозные предметы. Пользовательница Анти Арку заявила, что депутаты «решили поиграть в Гестапо», и отметила, что они живут в арендуемых за счет налогоплательщиков квартирах. «Зато оставят предметы религиозного культа! Будем молиться, чтобы они скорее сдохли», - добавил Андрей Ярошенко.