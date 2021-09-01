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США выделят Украине три миллиарда долларов

Lenta.ruиещё 7
1 час назад

Экспортно-импортный банк США (Эксимбанк) окажет экономическую помощь Украине на три миллиарда долларов. Об этом сообщила на пресс-брифинге представитель американской администрации в преддверии встречи президентов США и Украины. Страны также подпишут два меморандума — о взаимопонимании и о коммерческом сотрудничестве.

США выделят Украине три миллиарда долларов
Фото: Александр Земляниченко / APАлександр Земляниченко / AP

В Белом доме отметили, что визит президента Украины Владимира Зеленского поможет развитию экономического сотрудничества между Киевом и Вашингтоном. По итогам предстоящих переговоров 1 сентября лидеры стран объявят о новых инициативах по преодолению климатического кризиса и укреплению энергетической безопасности Украины — в том числе за счет привлечения инвестиций для «устранения последствий "Северного потока-2"».

В рамках рабочего визита в США Зеленский представил «план трансформации Украины», в котором отражены основные цели и задачи будущего страны. Документ предусматривает более 80 проектов в различных отраслях на сумму 277 миллиардов долларов. Цель плана — развитие человеческого капитала, «озеленение» украинской экономики и защита энергобезопасности страны.

В ходе разговора с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм Зеленский назвал российский газ «самым грязным в мире» из-за выбросов метана при добыче и транспортировке, а также «из-за коррупции, шантажа и манипуляции». Зеленский и Гренхольм также обсудили «угрозу "Северного потока-2" для безопасности» Украины и энергетической безопасности Европы.

В мире,Владимир Зеленский,Соединенные Штаты,Украина,
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