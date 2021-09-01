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Талибы* устроили «похороны» врагов из числа стран Запада. Видео

Александр Кузьмин
52 минуты назад

Сторонники «Талибан»*, захватившие власть в Афганистане, устроили акцию с гробами, покрытыми флагами США, Британии, Франции и НАТО. Снятые очевидцами кадры публикует Telegram-канал Mash.

Напомним, 31 августа Пентагон заявил о завершении вывода американских войск из Афганистана после своего 20-летнего присутствия в стране. Последний самолет США вылетел из Кабула вечером 30 августа. При этом американцы не смогли вывезти некоторое количество вооружения и техники. Президент США Джо Байден в своем обращении к нации объявил об окончании эры, когда Америка вмешивалась в дела других государств.

*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 и запрещена на территории России.

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