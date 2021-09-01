Напомним, 31 августа Пентагон заявил о завершении вывода американских войск из Афганистана после своего 20-летнего присутствия в стране. Последний самолет США вылетел из Кабула вечером 30 августа. При этом американцы не смогли вывезти некоторое количество вооружения и техники. Президент США Джо Байден в своем обращении к нации объявил об окончании эры, когда Америка вмешивалась в дела других государств.