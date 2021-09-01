Космонавт Европейского космического агентства Томас Песке опубликовал на своей страничке Facebook видео, на котором он вместе с коллегами наслаждается домашней пицце в невесомости.
На кадрах можно увидеть как космонавты сначала выкладывают начинку на тесто, потом запекают пиццу и наслаждаются приготовленной едой.
«Ночь пиццы на плаву с друзьями, это почти как суббота на Земле» - подписал космонавт опубликованное видео.
Также Томас отметил, что он положил в пиццу ананасы, так как считает это «серьёзным преступлением» среди поваров готовивших пиццу в Италии.