Космонавт Европейского космического агентства Томас Песке опубликовал на своей страничке Facebook видео, на котором он вместе с коллегами наслаждается домашней пицце в невесомости.

На кадрах можно увидеть как космонавты сначала выкладывают начинку на тесто, потом запекают пиццу и наслаждаются приготовленной едой.

«Ночь пиццы на плаву с друзьями, это почти как суббота на Земле» - подписал космонавт опубликованное видео.