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Появилось видео вечеринки с домашней пицце на МКС

Александр Кузьмин
1 час назад

Космонавт Европейского космического агентства Томас Песке опубликовал на своей страничке  Facebook видео, на котором он вместе с коллегами наслаждается домашней пицце в невесомости.

На кадрах можно увидеть как космонавты сначала выкладывают начинку на тесто, потом запекают пиццу и наслаждаются приготовленной едой.

«Ночь пиццы на плаву с друзьями, это почти как суббота на Земле» - подписал космонавт опубликованное видео.

Также Томас отметил, что он положил в пиццу ананасы, так как считает это «серьёзным преступлением» среди поваров готовивших пиццу в Италии.

В мире,Видео,Европейское космическое агентство,
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