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В Южной Корее ужесточили карантин из-за штамма «Лямбда»

ИА Regnumиещё 1
18 минут назад

Власти Южной Кореи решили ужесточить санитарные ограничения из-за риска распространения штамма «Лямбда» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

В Южной Корее ужесточили карантин из-за штамма «Лямбда»
Фото: ReutersReuters

В частности, для всех, кто прибывает в республику из Перу или Чили, вводится обязательный семидневный карантин. Во время карантина у приезжих возьмут три ПЦР-теста на выявление COVID-19, чтобы исключить зараженных. Новые меры вступят в силу с 10 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, за 31 августа в Южной Корее выявили свыше 2 тыс. носителей коронавируса SARS-CoV-2. В республике уже на протяжении 57 дней подряд выявляют более тысячи зараженных. Отмечалось, что новая волна распространения COVID-19 связана с появлением штамма «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2.

В мире,Корея, Республика,Перу,
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