В Южной Корее ужесточили карантин из-за штамма «Лямбда»

В частности, для всех, кто прибывает в республику из Перу или Чили, вводится обязательный семидневный карантин. Во время карантина у приезжих возьмут три ПЦР-теста на выявление COVID-19, чтобы исключить зараженных. Новые меры вступят в силу с 10 сентября.