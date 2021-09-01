В Венесуэле решили начать вакцинацию детей старше трех лет

В Венесуэле проходит кампания по вакцинации взрослого населения. При удержании намеченных темпов, в октябре страна начнет прививать от COVID-19 детей и подростков от трех до 18 лет, сообщает РИА «Новости».

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о планах вакцинации до 300 тыс. человек в день. Планируется, что до октября в стране будут привиты 70% населения или 22 млн человек. Если эта стратегия будет выполняться, то с октября в республике начнут прививать детей и подростков.

В настоящий момент для граждан старше 60 лет упразднена предварительная запись на прививку от коронавируса. С 5 сентября не нужно будет записываться заранее гражданам старше 50 лет.

Для вакцинации несовершеннолетних будут использоваться «испытанные и подтвержденные» препараты. В Венесуэле от коронавируса прививают российской вакциной «Спутник V» и китайской Vero Cell. Также ожидаются крупные поставки вакцин по линии COVAX.