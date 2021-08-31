Талибы определились с основным составом правительства Афганистана

Консультации по созданию нового правительства закончены, об их результатах будет объявлено в ближайшее время, указал собеседник.

Напомним, США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости, а СБ ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России).