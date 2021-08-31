Талибы определились с основным составом правительства Афганистана

Движение «Талибан» (запрещено в России и признано террористическим) определилось с основным составом правительства Афганистана, сообщил источник.
Глава политического офиса движения мулла Абдул Гани Барадар назначен министром иностранных дел страны, сын основателя движения Мулла Якуб Ахунд назначен министром обороны Афганистана, передает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя талибов.
Сын одного из лидеров «Талибана» Джалалуддина Хаккани Халифа Хаккани назначен главой МВД.
Консультации по созданию нового правительства закончены, об их результатах будет объявлено в ближайшее время, указал собеседник.
Напомним, США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости, а СБ ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России).