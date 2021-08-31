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Ставший антипрививочником экс-офицер ЦРУ умер от коронавируса

News.ru
28 минут назад

Бывший офицер ЦРУ Роберт Дэвид Стил, ставший сторонником идей антивакцинации, умер от коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

Ставший антипрививочником экс-офицер ЦРУ умер от коронавируса
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

В момент смерти Стил находился в штате Флорида, куда приехал в рамках тура в поддержку движения против вакцинации от коронавируса. Он заявлял, что одним из первых назвал пандемию мистификацией, и отказывался делать прививку даже после того, как тесты показали наличие у него заболевания. В своём последнем посте в Twitter он заявил, что намерен выздороветь за несколько выходных дней. 29 августа его друг и коллега по продвижению теорий заговора Марк Тасси сообщил о смерти Стила в своём Instagram.

Роберт умер, и это очень подозрительно, — заявил Тасси.

Он предположил, что болезнь Стила могла быть связана с его турне, а сам он стал жертвой «атаки» со стороны участников некоего заговора, вознамерившихся подорвать деятельность республиканского губернатора Рона ДеСантиса. Доказательств этому Тасси не привёл.

Ранее после положительного теста на коронавирус в больницу попал американский кардинал католической церкви, который неоднократно распространял дезинформацию о самом вирусе и о вакцинах против него. Он также был сторонником конспирологических теорий о введении микрочипов в организм людей с помощью вакцин с целью установить контроль над здоровьем людей.

В мире,Рон Десантис,Роберт Стил,ЦРУ,Католическая церковь,
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