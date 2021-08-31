Уезжающий от покупателей QR-код для входа в магазин сняли на видео

Посетители супермаркета в Австралии столкнулись с трудностью попадания в заведение из-за приклеенного на автоматически открывающиеся двери qr-кода. Видео появилось в telegram-канале «Лента дна».

Во многих заведениях Австралии для успешного прохождения в места массового скопления людей необходимо получить пропуск, отсканировав qr-код. Обычно он находится на входной двери или рядом.