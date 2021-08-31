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Уезжающий от покупателей QR-код для входа в магазин сняли на видео

Александр Кузьмин
34 минуты назад

Посетители супермаркета в Австралии столкнулись с трудностью попадания в заведение из-за приклеенного на автоматически открывающиеся двери qr-кода. Видео появилось в telegram-канале «Лента дна».

Во многих заведениях Австралии для успешного прохождения в места массового скопления людей необходимо получить пропуск, отсканировав qr-код. Обычно он находится на входной двери или рядом.

В одном из супермаркетов прикрепили этот код на автоматически открывающиеся двери, который оборудованы датчиком движения. Как только посетитель подходит к двери чтобы отсканировать код - двери открываются и прячутся в стенах здания.

В мире,Видео,Австралия,
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