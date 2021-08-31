Охватившие север Калифорнии лесные пожары сняли на видео

Север Калифорнии продолжает страдать от масштабных лесных пожаров. Огонь добрался до автомобильных дорог и домов. Видео публикует telegram-канал «360».

На кадрах видно, как из-за пламени небо стало оранжевым. Видимость на трассе ограничена из-за дыма. По обочинам можно увидеть тлеющий огонь и обгоревшие деревья.

Согласно исследованиям учёных Гарвардского университета, лесные пожары привели к росту заражения коронавирусом среди жителей. Специалисты изучили данные по загрязнению воздуха от дыма, представленные Национальным управлением атмосферных явлений, и учли информацию о количестве зараженных и умерших от коронавируса.