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Охватившие север Калифорнии лесные пожары сняли на видео

Александр Кузьмин
58 минут назад

Север Калифорнии продолжает страдать от масштабных лесных пожаров. Огонь добрался до автомобильных дорог и домов. Видео публикует telegram-канал «360».

На кадрах видно, как из-за пламени небо стало оранжевым. Видимость на трассе ограничена из-за дыма. По обочинам можно увидеть тлеющий огонь и обгоревшие деревья.

Согласно исследованиям учёных Гарвардского университета, лесные пожары привели к росту заражения коронавирусом среди жителей. Специалисты изучили данные по загрязнению воздуха от дыма, представленные Национальным управлением атмосферных явлений, и учли информацию о количестве зараженных и умерших от коронавируса.

Дым от лесных пожаров увеличивают количество частиц PM2,5. Это мелкодисперсная взвесь и капельки жидкости, которые способны проникать в человеческий организм. По мнению исследователей, именно рост загрязнения воздуха привел к повышенному количеству заражений и смертей от COVID-19.

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