Последствия урагана «Ида» в Новом Орлеане сняли на видео

Улицы Нового Орлеана столицы штата Луизиана оказались заполнены мусором после того, как на город обрушился ураган «Ида». Видео опубликовано видеоагентством «Ruptly».

На кадрах можно увидеть сломанные конструкции, лежащие на автомобильной дороги, мусор, упавшие деревья, вырванные двери и створки окон.

По информации национального центра США по слежению за ураганами (NHC), в воскресенье порывы ветра достигали 240 километров в час, урагану была присвоена четвертая (из пяти) категория по шкале Саффира-Симпсона.

На данный момент более миллиона жителей штата Луизиана остались без электричества из-за урагана. Также стало известно о гибели одного человека.