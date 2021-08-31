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Последствия урагана «Ида» в Новом Орлеане сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Улицы Нового Орлеана столицы штата Луизиана оказались заполнены мусором после того, как на город обрушился ураган «Ида». Видео опубликовано видеоагентством «Ruptly».

На кадрах можно увидеть сломанные конструкции, лежащие на автомобильной дороги, мусор, упавшие деревья, вырванные двери и створки окон.

По информации национального центра США по слежению за ураганами (NHC), в воскресенье порывы ветра достигали 240 километров в час, урагану была присвоена четвертая (из пяти) категория по шкале Саффира-Симпсона.

На данный момент более миллиона жителей штата Луизиана остались без электричества из-за урагана. Также стало известно о гибели одного человека.

«Ида» настиг США ровно через 16 лет после бушевавшего в стране урагана "Катрина", который унес жизни более 1800 человек в 2005 году.

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