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Талибы* празднуют вывод американских войск из Афганистана.Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Кабуле представители движения «Талибан»* устроили стрельбу в небо из огнестрельного оружия. Таким образом они отпраздновали вывод армии США из Афганистана. Видео опубликовал портал «Life.ru».

На кадрах видно, как талибы* в разных районах городе стреляют в воздух. Также слышны радостные их крики.

«Мы снова творим историю. Сегодня вечером закончилась 20-летняя оккупация Афганистана Соединёнными Штатами и НАТО. Очень рад возможности увидеть эти исторические моменты после двадцати лет джихада, жертв и лишений", — заявил представитель «Талибана»* Анас Хаккани в «Твиттере»

Ранее глава Центрального командования Соединенных Штатов генерал Кеннет Маккензи рассказал журналистам, о вылеты последнего самолета ВВС США из Кабула и завершение 20-летней американской миссии в Афганистане.

*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 и запрещена на территории России.

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