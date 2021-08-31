Талибы* празднуют вывод американских войск из Афганистана.Видео

В Кабуле представители движения «Талибан»* устроили стрельбу в небо из огнестрельного оружия. Таким образом они отпраздновали вывод армии США из Афганистана. Видео опубликовал портал «Life.ru».

На кадрах видно, как талибы* в разных районах городе стреляют в воздух. Также слышны радостные их крики.

«Мы снова творим историю. Сегодня вечером закончилась 20-летняя оккупация Афганистана Соединёнными Штатами и НАТО. Очень рад возможности увидеть эти исторические моменты после двадцати лет джихада, жертв и лишений", — заявил представитель «Талибана»* Анас Хаккани в «Твиттере»

Ранее глава Центрального командования Соединенных Штатов генерал Кеннет Маккензи рассказал журналистам, о вылеты последнего самолета ВВС США из Кабула и завершение 20-летней американской миссии в Афганистане.