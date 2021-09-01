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В Техасе запретили аборты

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

В американском штате Техас вступил в силу законопроект, согласно которому вводится запрет на аборты на сроке от шести недель. Об этом пишет Reuters.

В Техасе запретили аборты
Фото: Kevin Lamarque / ReutersKevin Lamarque / Reuters

Согласно законопроекту, запрещается делать аборт, если у плода уже есть сердцебиение. Исключение — случаи, когда зачатие произошло в результате инцеста или изнасилования. При этом правозащитные группы отмечают, что фактически закон вводит запрет на аборты вообще, поскольку 85-90 процентов женщин обычно делают аборт на сроке от шести недель беременности.

Как отмечает Reuters, у закона есть еще одна особенность — он позволяет гражданам подавать иски против тех, кто производит аборты, а также тех, кто помогает беременным нарушить закон. Граждане, выигравшие такие иски, «будут иметь право на получение» не менее 10 тысяч долларов.

До этого большинство абортов были запрещены в Техасе на сроке от 20 недель. Запрет на аборты на пятой-шестой неделе ранее ввел штат Айдахо.

На федеральном уровне аборты разрешены с 1973 года. При этом в ряде штатов приняли законы, которые серьезно ограничивают или фактически запрещают аборты.

В мире,Reuters,
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