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Сражение леопарда с дикобразом сняли на видео

Александр Кузьмин
17 минут назад

Леопард напал на дикобраза в Национальном парке Крюгера в ЮАР и потерпел поражение.Видео опубликовал Telegram-канал "Лента дна".

57-летняя фотограф Мариетта Лэндмен из города Джордж, ЮАР, приехала в национальный парк в выходной и стала свидетельницей длившейся 90 минут схватки леопарда и дикобраза. Женщина подчеркнула, что ранее никогда не видела ничего подобного.

На записи с животными видно, как хищная кошка выслеживает колючего грызуна, а затем нападает на него. Сражение длилось около полутора часов с перерывами. Леопарду несколько раз приходилось отвлекаться, чтобы извлечь застрявшие в лапах колючки и зализать раны. Храбрый дикобраз не собирался отступать и просто стоял на месте, будто хотел подразнить хищника.

В мире,Видео,Южная Африка,
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