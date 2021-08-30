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«Лучше быть диктатором, чем голубым»: крылатые фразы Александра Лукашенко

Елена Прошина
49 минут назад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 30 августа 2021 года отмечает свое 67-летие. Из-за жесткого подавления протестов, уголовных дел против политических оппонентов и 27 лет бессменного правления Лукашенко называют «последним диктатором Европы», а он предпочитает отшучиваться в ответ.

Однажды Лукашенко заявил, что его критикуют «не то розовые, не то голубые» европейские политики.

«Которые там о диктатуре кричат... Услышав это, я подумал: «Лучше быть диктатором, чем голубым, конечно. Но господь с ними», - сказал он.

В другой раз Лукашенко предложил порадоваться, что в Европе остался только один диктатор.

«Уже не будет его, раз последний. Сталин ушел давно, другие поуходили, а я вот последним ухожу » - отмечал он.

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