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NYT назвала «настоящего победителя» войны в Афганистане

The New York Times рассказала, что вскоре после того, как талибы («Талибан» - запрещенная в РФ террористическая организация) взяли Кабул, их флаг появился над центральной мечетью в столице Пакистана. По версии газеты, этот жест был адресован американцам и продемонстрировал «настоящего победителя» афганского конфликта - Исламабад.

Опрошенные NYT эксперты заявили, что талибы на протяжении всего конфликта получали поддержку от спецслужб Пакистана, скрывались на территории страны, получали от Исламабада ресурсы и защиту. Одним из новых лидеров Афганистана стал Халил Хаккани, газета заявила о его тесных связях с главами пакистанской армии. Семья Хаккани уже давно живет в Пакистане, подчеркивает издание. Политологи считают, что с помощью расширения сферы влияния на Афганистан Пакистан намерен сдерживать своего главного противника - Индию.

«Франции следует извлечь уроки из афганского кризиса»

Французская газета Le Figaro заявила, что после военной неудачи США в Афганистане и экстренного вывода войск из Кабула «все взоры во Франции прикованы к Мали»: возможно ли там повторение афганского сценария, и если да, то как этого избежать.

Франция объявила, что ее операция в регионе Сахель подходит к концу. Кандидат в президенты Франции Ксавье Бертран считает, что Париж при поддержке других стран ЕС должен продолжить операцию - иначе ситуация станет взрывоопасна и Европу «накроет волна беженцев». Le Figaro подчеркивает, что без французской армии правительственные силы Мали не смогут противостоять террористам.

Политолог предупредил о «наполеоновских планах» Армении в Карабахе

Политолог Эльхан Шахиноглу заявил, что радикальная армянская оппозиция стремится спровоцировать очередной конфликт в Нагорном Карабахе, сообщает Haqqin.az. Вице-спикер Национального собрания Армении Ишхан Сагателян ранее заявил, что армянский народ «не потерпит еще одной капитуляции».

Комментируя это, Шахиноглу отметил, что у армянской оппозиции «наполеоновские планы», но ей противостоит «типичный прагматик» - премьер Никол Пашинян. По мнению политолога, если он даст слабину и откликнется на «ура-патриотические лозунги радикалов» - это «неминуемо приведет Армению к военной катастрофе и утрате государственности».

Newsweek рассказал о слабых местах «самой сильной» армии Польши

Автор Newsweek Polska Мариуш Ковальчик рассказал, что польские политики не жалеют денег на закупку самой современной техники, но делают это таким образом, что танки польской армии могут быть уничтожены на первом этапе войны, а военные аэродромы - через два дня конфликта.

В 2022 году польская армия планирует получить от США партию новых танков «Абрамс», что обойдется стране в шесть миллиардов долларов. Примерно столько же будут стоить самолеты F-35. Экс-глава командования ВС Польши Мирослав Ружаньский отметил, что военное руководство планирует «стянуть к границе все самое лучшее». Такое решение он назвал «ужасающе ошибочным». Экс-начальник польского генштаба Мечислав Гоцул добавил, что Россия смогла бы уничтожить танковую бригаду ударом трех вертолетных эскадрилий. Он добавил, что у РФ есть «Искандеры», а у Польши нет систем ПВО, поэтому аэродромы с F-35 в случае конфликта продержались бы максимум два дня.

«Дефицит газа усилил влияние Путина в Европе»

Европа сталкивается с нехваткой природного газа именно в тот момент, когда Россия завершает строительство «Северного потока-2», что увеличивает влияние президента РФ Владимира Путина на энергетические потоки континента, пишет The Wall Street Journal.