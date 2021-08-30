«Талибан»* показал элитный отряд спецназа на видео

«Талибан»* обнародовал кадры с отрядом специального назначения. Об этом сообщается в Telegram-канале «Реальная война», опубликовавший появившуюся в Интернете запись.

Как уточняет издание «MK.ru», она сделана на улицах Кабула и в провинции Нангархар. Спецназ талибов* называется «Bardi 313», элитный отряд тренируется Пакистаном и получает от него снабжение.

Ранее талибы* заявили, что взяли под контроль зоны военной части воздушной гавани афганской столицы.