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«Талибан»* показал элитный отряд спецназа на видео

Александр Кузьмин
40 минут назад

«Талибан»* обнародовал кадры с отрядом специального назначения. Об этом сообщается в Telegram-канале «Реальная война», опубликовавший появившуюся в Интернете запись.

Как уточняет издание «MK.ru», она сделана на улицах Кабула и в провинции Нангархар. Спецназ талибов* называется «Bardi 313», элитный отряд тренируется Пакистаном и получает от него снабжение.

Ранее талибы* заявили, что взяли под контроль зоны военной части воздушной гавани афганской столицы.

*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 и запрещена на территории России.

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