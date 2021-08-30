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«Талибан» опубликовал видео с элитным отрядом

Lenta.ru
1 час назад

В интернете появились кадры отряда специального назначения талибов (движение «Талибан», признано террористическим и запрещено в России), захвативших власть в Афганистане. Ролик опубликован в Telegram-канале «Реальная война». Отмечается, что видео распространили сами талибы.

Видео снято на улицах Кабула и в провинции Нангархар. Элитный отряд «Талибана» называется «Bardi 313», снабжается и тренируется Пакистаном, пишет «Московский комсомолец». В объектив видеокамеры попали вооруженные мужчины в профессиональной военной форме.

Ранее стало известно, что спецназ талибов вошел на территорию аэропорта Кабула. Полномочия по обеспечению безопасности в большей части аэропорта афганской столицы передали талибам.

Ситуация в Афганистане обострилась после прихода к власти талибов 15 августа. Боевики движения «Талибан» ворвались в президентский дворец и заявили, что контролируют все государство. Лидер Афганистана Ашраф Гани улетел из Кабула. Многие афганцы захотели покинуть страну, стремясь избежать власти талибов. Началась эвакуация иностранных граждан и мигрантов. 26 августа в аэропорту Кабула прогремели несколько взрывов, из-за которых погибли более 200 человек, в том числе 13 американцев.

В мире,Ашраф Ахмадзай,Талибан,Московский комсомолец,Россия,Афганистан,
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