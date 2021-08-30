«Талибан» опубликовал видео с элитным отрядом

В интернете появились кадры отряда специального назначения талибов (движение «Талибан», признано террористическим и запрещено в России), захвативших власть в Афганистане. Ролик опубликован в Telegram-канале «Реальная война». Отмечается, что видео распространили сами талибы.

Видео снято на улицах Кабула и в провинции Нангархар. Элитный отряд «Талибана» называется «Bardi 313», снабжается и тренируется Пакистаном, пишет «Московский комсомолец». В объектив видеокамеры попали вооруженные мужчины в профессиональной военной форме.

Ранее стало известно, что спецназ талибов вошел на территорию аэропорта Кабула. Полномочия по обеспечению безопасности в большей части аэропорта афганской столицы передали талибам.