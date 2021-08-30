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Беспорядки на митинге против прививок в Афинах попали на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Митинг против вакцинации закончился столкновением протестующих с полицией в Афинах. Задержаны 47 человек. Виде публикует telegram-канал «360».

На кадрах видно, как в сотрудниках правоохранительных органов летят бутылки с “коктейлями молотова». Полиция в свою очередь применила слезоточивый газ и автомобиль с водомётом.

Сообщается, что на площади Синтагма у стен греческого парламента собрались 7,5 тыс. человек. Ранее, 25 августа, стало известно, что минздрав Греции решил ужесточить антикоронавирусные требования в стране для ускорения темпов вакцинации граждан.

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