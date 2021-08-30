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Регату на судах из молочных пакетов под Ригой сняли на видео

Александр Кузьмин
46 минут назад

19-я регата на судах, сделанных из молочных пакетов состоялась в городе Елгава в 42 километрах от Риги. Видео с необычной гонки в акватории реки Лиелупе опубликовано на портале «Ruptly».

На кадрах можно увидеть, как участники регаты на различных кораблях, построенных из использованных пакетов от молока соревнуются друг с другом. Стоит отметить, что по правилам гонки суда должны передвигаться только при помощи человеческой силы. Также оценивается творческий подход в выборе костюмов и украшений для своих лодок.

Известно, что первая такая регата в Латвии прошла в 2002 году.

В мире,Видео,Елгава,Рига,
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