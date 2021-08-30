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Макрон: мир поставил талибам условия

News.ruиещё 4
8 часов назад

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 заявил, что ведение переговоров с движением «Талибан» (террористическая организация, запрещённая в РФ) не означает его последующего официального признания.

Макрон: мир поставил талибам условия
Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look PressPanoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Пятой республики накануне подтвердил, что переговоры с талибами ведутся, они касаются вопросов гуманитарных операций и эвакуации афганцев, которые нуждаются в защите.

Мы должны признать: те, кто контролируют Кабул и территорию [Афганистана], — это талибы. Поэтому в операционном плане с практической точки зрения мы должны проводить дискуссии, что мы и начали делать. Когда я говорю «мы», речь идёт о международном сообществе, — отметил Макрон.

Он добавил, что международное сообщество поставило талибам условия. По его словам, движение должно уважать гуманитарное право, права человека и «достоинство афганских женщин», соблюдать права граждан, а также не вести совместную деятельность с террористическими группировками Афганистана.

Ранее стало известно, что Франция и Великобритания призовут ООН проработать вопрос о создании «зоны безопасности» в столице Афганистана Кабуле. Об этом заявил Эммануэль Макрон. Французский лидер отметил, что «зона безопасности» позволит проводить в регионе гуманитарные операции. Макрон добавил, что проект резолюции об установлении в Кабуле такой зоны Франция и Великобритания представят в ООН.

В мире,Эммануэль Макрон,Талибан,ООН,Россия,Кабул,Франция,
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