Макрон: мир поставил талибам условия

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 заявил, что ведение переговоров с движением «Талибан» (террористическая организация, запрещённая в РФ) не означает его последующего официального признания.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Пятой республики накануне подтвердил, что переговоры с талибами ведутся, они касаются вопросов гуманитарных операций и эвакуации афганцев, которые нуждаются в защите.

Мы должны признать: те, кто контролируют Кабул и территорию [Афганистана], — это талибы. Поэтому в операционном плане с практической точки зрения мы должны проводить дискуссии, что мы и начали делать. Когда я говорю «мы», речь идёт о международном сообществе, — отметил Макрон.

Он добавил, что международное сообщество поставило талибам условия. По его словам, движение должно уважать гуманитарное право, права человека и «достоинство афганских женщин», соблюдать права граждан, а также не вести совместную деятельность с террористическими группировками Афганистана.