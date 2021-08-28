Падение вертолета Ми-17 ВМС Мексики на микроавтобус сняли на видео

Судя по появившимся в Сети видеороликам, винтокрылая машина потеряла управления практически сразу после взлета. "Семнадцатый" повело в сторону, и он, совершив несколько витков в воздухе, задел при падении медленно двигавшийся микроавтобус.

Столкновение было касательным, оно пришлось на заднюю часть, и водитель транспортного средства смог продолжить движение, спасая своих пассажиров, а вертолет немного подбросило, после чего он окончательно рухнул на землю. Стремительно вращавшиеся винты стали биться о грунт и, разваливаясь на части, разлетаться в разные стороны. Также оторвалась хвостовая балка. К счастью, из находившихся на земле никто не пострадал, а на борту четверо получили легкие травмы. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.