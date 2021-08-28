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Американское посольство призывает граждан США покинуть аэропорт Кабула

RT на русскомиещё 1
1 час назад

В посольстве США в Кабуле призвали американских граждан немедленно покинуть аэропорт в связи с угрозами безопасности.

Американцев призвали срочно покинуть аэропорт Кабула
Фото: ReutersReuters

Об этом сообщается на официальном сайте дипведомства.

«Из-за угроз безопасности мы рекомендуем гражданам США избегать поездок в аэропорт Кабула», — говорится в тексте заявления.

В дипведомстве напомнили о необходимости соблюдать инструкции местных властей, составить план действий на случай экстренных ситуаций и следить за сообщениями Госдепа США.

По информации CNN, американские военные провели спецоперацию по ликвидации одного из боевиков группировки «Исламское государство»*, который планировал серию терактов в Афганистане. По предварительным данным, цель была уничтожена.

Президент США Джо Байден ранее анонсировал серию ударов по позициям боевиков ИГ. Он также пообещал наказать ответственных за теракт в районе аэропорта Кабула.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

В мире,Джозеф Байден,Исламское государство,Госдеп США,Кабул,Соединенные Штаты,
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