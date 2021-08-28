Американцев призвали срочно покинуть аэропорт Кабула

В посольстве США в Кабуле призвали американских граждан немедленно покинуть аэропорт в связи с угрозами безопасности.

Фото: Reuters Reuters

Об этом сообщается на официальном сайте дипведомства.

«Из-за угроз безопасности мы рекомендуем гражданам США избегать поездок в аэропорт Кабула», — говорится в тексте заявления.

В дипведомстве напомнили о необходимости соблюдать инструкции местных властей, составить план действий на случай экстренных ситуаций и следить за сообщениями Госдепа США.

По информации CNN, американские военные провели спецоперацию по ликвидации одного из боевиков группировки «Исламское государство»*, который планировал серию терактов в Афганистане. По предварительным данным, цель была уничтожена.

Президент США Джо Байден ранее анонсировал серию ударов по позициям боевиков ИГ. Он также пообещал наказать ответственных за теракт в районе аэропорта Кабула.