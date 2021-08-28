Достопримечательности Рио-де-Жанейро будут доступны только привитым от COVID-19

Музеи, галереи и другие достопримечательности Рио-де-Жанейро можно будет посетить только при наличии прививки от коронавирусной инфекции. Такие меры начнут действовать с 1 сентября, передает ТАСС.

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Вакцинированным жителям и туристам будет открыт доступ в океанариум, парки развлечений и аттракционов, аквапарки. Непривитые граждане не смогут попасть в спортивные клубы, тренажерные залы, бассейны, на олимпийские объекты, стадионы, в театры и кинотеатры, игровые и концертные залы, цирки и ледовые катки, а также на разрешенные развлекательные и деловые мероприятия.