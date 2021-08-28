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На границе Ирака и Кувейта обстреляли военную базу США

ИА Regnum
29 минут назад

Ракетной атаке подверглась военная база США, расположенная на границе Ирака и Кувейта, 27 августа сообщил портал SHAFAQ News.

На границе Ирака и Кувейта обстреляли военную базу США
Фото: James McCauleyJames McCauley

С иракской территории по объекту было выпущено три ракеты. Их целью стал контрольно-пропускной пункт «Джиришан», который располагается в 50 км от города Басра.

Два снаряда упали недалеко от базы, а еще один — перелетел и разорвался в Кувейте. Сообщения о пострадавших и разрушениях не поступали.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля в городе Байджи в провинции Салах-эд-Дин на севере Ирака ракетному обстрелу подвергся завод одной из нефтедобывающих компаний.

В мире,Армия,Кувейт,Ирак,Соединенные Штаты,
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