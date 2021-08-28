Глава МИД Украины раскрыл детали поездки Зеленского в США

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поездка президента Владимира Зеленского в США выведет отношения двух стран на новый уровень. В эфире телеканала «Украина 24» дипломат отметил, что украинскому лидеру в Вашингтоне предстоит подписать документы, которые касаются политических и экономических вопросов, а также вопросов безопасности.
Ряд документов уже готов к подписанию, в частности, документ о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны. Готовы и к подписанию документов в сфере торговли, так что всё идёт по плану... Я могу сказать, что по состоянию на сейчас, как всё выглядит, это будет визит, который выведет отношения Украины и США на новый уровень, — подчеркнул глава МИД.
Встреча Зеленского и Байдена намечена на 31 августа.
Ранее стало известно, что из-за того что правительство США не выполнило данные Владимиру Зеленскому обещания, его встреча с президентом США Джо Байденом не выглядит перспективной. Об этом заявил колумнист журнала Forbes Кеннет Рапоза. Он считает, что Украина хоть и получила от администрации Трампа займы Международного валютного фонда и противотанковое вооружение, в целом Украине помощь лишь обещают.