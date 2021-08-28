Глава МИД Украины раскрыл детали поездки Зеленского в США

Ряд документов уже готов к подписанию, в частности, документ о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны. Готовы и к подписанию документов в сфере торговли, так что всё идёт по плану... Я могу сказать, что по состоянию на сейчас, как всё выглядит, это будет визит, который выведет отношения Украины и США на новый уровень, — подчеркнул глава МИД.