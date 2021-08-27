Президент Бразилии призвал каждого гражданина купить винтовку

Противники свободной продажи оружия в Бразилии должны перестать предъявлять претензии к покупателям оружейных магазинов. Об этом заявил бразильский президент Жаир Болсонару, его слова передает Reuters .

Политик высказался на встрече со своими последователями около официальной президентской резиденции. Он выступил против осуждения части населения, которая владеет оружием, и призвал каждого гражданина страны купить себе винтовку.

18 августа парламентская комиссия Бразилии уличила Болсонару в использовании ложных данных в заявлениях о смертности от коронавируса в стране. Член бразильской Счетной палаты Александр Маркес сознался в том, что участвовал в создании ложного документа, на основании которого президент в июне заявил о преувеличении числа умерших от коронавируса со стороны губернаторов и местных властей.