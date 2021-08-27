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Обливший Порошенко зеленкой украинец напился и попал в реанимацию

Lenta.ru
20 минут назад

Напавший на бывшего президента Украины Петра Порошенко и обливший его зеленкой мужчина попал в реанимацию с острым алкогольным отравлением вскоре после того, как был отпущен из полиции. Об этом на своей странице в Facebook рассказал депутат Киевского областного совета от партии «Европейская солидарность», соратник политика Александр Погребцкий.

Обливший Порошенко зеленкой украинец попал в реанимацию
Фото: ReutersReuters

По его словам, 21-летний Илья Пустовгар вышел на свободу ночью 25 августа. Ранним утром он был доставлен Козелецкую районную больницу после того, как выпил некачественный алкоголь.

«Интересно, а что делали полицейские с господином Ильей все это время?» — написал Погребцкий.

Он отметил, что в настоящее время молодой человек чувствует себя лучше. В тот же день он был выписан из медицинского учреждения и отправился домой. «Это именно тот человечек реализовал провокацию против Петра Порошенко», — сообщил депутат.

Порошенко облили зеленкой на «Марше защитников Украины» в день 30-летия независимости страны. Нападавший был задержан правоохранителями на 72 часа, на данный момент решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела по статье о хулиганстве. Сам политик обвинил в произошедшем действующего президента страны Владимира Зеленского.

«Владимир Александрович, я понимаю: страшно. Я понимаю, что вы волонтеров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем [президента России Владимира] Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей», — сказал экс-глава государства.

В мире,Владимир Зеленский,Петр Порошенко,Украина,
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