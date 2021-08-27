«Все воюют против всех»: что ждет Афганистан после терактов

Афганское отделение «Исламского государства*» (организация запрещена в России) совершило серию терактов в районе аэропорта Кабула, погибли более 100 человек. США уже пообещали отомстить ИГ, а талибы* открестились от своей ответственности за инцидент. При этом отделение «Исламского государства» в Афганистане создали радикальные представители «Талибана» (движение запрещено в России) еще шесть лет назад. Эксперты не исключают, что талибы попытаются устранить своих конкурентов или договориться с ними, но шансов на стабилизацию ситуации у них не слишком много.

Фото: Reuters Reuters

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил "Газете.Ru", что России не следует ввязываться в ситуацию в Афганистане на фоне серии терактов в районе аэропорта Кабула. По его словам, ни помогать кому-то, ни наносить удары российской стороне не следует.

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Вечером 26 августа в районе аэропорта Кабула произошло как минимум два взрыва, в результате атаки погибли более 100 человек и свыше 150 пострадали. Среди жертв оказались гражданские лица, а также 13 американских солдат и несколько боевиков радикального движения "Талибан", которое захватило Афганистан.

Ответственность за теракты в Кабуле на себя взяла террористическая организация "Исламское государство". По информации Reuters, атаку осуществило афганское отделение группировки под названием "Исламское государство - Хорасан". Как отмечали в Пентагоне, это ответвление ИГ угрожало терактом в аэропорту Кабула с момента перехода Афганистана под контроль талибов.

"Американцы и натовцы сильно проиграли. И эти взрывы только усугубляют ситуацию из-за гибели военных США. ИГ и "Талибан" никакие не друзья, и у них безусловно будет война в Афганистане. Нам пока никому помогать сейчас (с борьбой с ИГ) не надо, и бомбить никого не надо. Нам нужно осмотреться и посмотреть, что будет", - считает Виктор Заварзин.

По мнению депутата, ИГИЛ пытается подпортить обстановку талибам, поэтому теракты на территории Афганистана, скорее всего, будут продолжаться - разобраться с этими атаками "Талибан" должен самостоятельно. "ИГ пытается им подпортить ситуацию, конечно, теракты будут продолжаться. Талибы должны пресекать эти атаки сами. На мой взгляд, ИГ теперь будет терроризировать Афганистан. В Афганистане сейчас может быть всякое, потому что талибы не управляют страной. Россия занимает правильную позицию, ведем переговоры со странами Центральной Азии и работаем с ними по укреплению границ", - подчеркнул Заварзин.

При этом Россия официально осудила террористические акты в Кабуле, о чем заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Москва призывает ускорить содействие афганцам в формировании инклюзивного переходного правительства на фоне ухудшения ситуации в стране.

Помимо российской стороны, теракты в аэропорту Кабула также осудили множество других государств. В частности, президент США Джо Байден пообещал найти и наказать ответственных за атаку, в которой погибли американские солдаты. При этом глава Белого дома уверен, что талибы не помогали боевикам ИГ в организации теракта. Сам "Талибан" также осудил атаку и пообещал привлечь виновных к ответственности.

Кто стоит за терактами в Кабуле

На данный момент США готовят планы ударов по силам ИГ в Афганистане, о чем опять-таки говорил американский лидер. Однако насколько они будут успешными, большой вопрос, поскольку информации о расположении ответвления "Исламского государства" в Афганистане почти нет. Сама группировка "Исламское государство - Хорасан" появилась как ответвление основной ИГ в Афганистане и Пакистане. Основателями движения называют афганских и пакистанских представителей "Талибана", которые следовали более радикальной и жесткой трактовке исламского права. Согласно июльскому отчету экспертов ООН, численность "Исламского государства - Хорасан" колеблется в районе 1.5 - 2 тыс. человек. Специалисты уверены, что группировка рассматривает Афганистан в качестве базы для распространения влияния ИГ на Центральную и Южную Азию в целях реализации проекта создания "великого халифата".

Как заявил "Газете.Ru" старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин, изначально ИГ в Хорасане образовывали бойцы "Талибана", которые отпочковались от организации в 2014 году, когда материнский ИГ взял Мосул.

"По их численности есть самые разные оценки. Кто-то говорить 3 тыс. человек, кто-то 1 тыс., а кто-то - не больше 500 человек. Оценить реальную их мощность не представляется возможным, поскольку там наблюдается постоянная текучка кадров - боевики переходят из одной группировки в другую", - отметил эксперт.

С точки зрения Чупрыгина, теракты в районе аэропорта Кабула стали ответом ответвления ИГ на обещания талибов не дать "Исламскому государству" и "Аль-Каиде" (обе организации запрещены в России) возможности вести террористическую деятельность с территории Афганистана. "Теракт стал ответом на эти заявления, чтобы доказать отсутствие контроля талибов над ИГИЛ. Сами взрывы же, скорее всего, были направлены не против американцев или западных сил, а против толпы вообще, дабы посеять панику", - добавил эксперт.

В то же время, директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар уверен, что атаки ударили по репутации талибов, которые пытались сформировать определенный имидж после взятия Афганистана под контроль. "Талибан" хвалился тем, что больницы пусты и раненых нет после захвата власти. Однако теперь кабульские больницы переполнены, что бьет по позиции талибов. В итоге теракты создали большие трудности", - указал эксперт.

Будут ли талибы воевать с ИГ

Противостояние между талибами и "Исламским государством" можно считать установленным фактом, на официальном уровне группировки заявляют о войне друг с другом еще с 2015 года. Как заявил представитель НАТО Стефано Понтекорво, теперь Кабул может стать полем битвы между "Талибаном" и ИГ.

Опрошенные "Газетой.Ru" эксперты, в целом, подтверждают не лучшие отношения между двумя группировками, но все же не ожидают каких-либо полномасштабных боевых действий между ИГ и талибами в Афганистане. Так, Андрей Чупрыгин из ВШЭ отметил, что "Талибан" давно и достаточно самозабвенно воюет с "Исламским государством".

"ИГ рассматривает Афганистан как территорию для своих операций, а не просто убежище, как это делает "Аль-Каида". То есть ИГИЛ пытается конкурировать с талибами за территориальный авторитет в стране. "Талибан" очень нервно воспринимает эти попытки, и этому талибы сопротивляются очень сильно. При этом ИГ в Афганистане не имеет опыта полномасштабных, фронтовых боевых действий, так что они в атаку не ходят. От них стоит ожидать терактов с максимальными потерями среди мирного и не мирного населения", - пояснил эксперт.

В свою очередь, Омар Нессар из Центра изучения современного Афганистана считает, что однозначно говорить о войне между "Талибаном" и "Исламским государством" нельзя. По его словам, между сторонами наблюдались вооруженные стычки на юге страны, но с севера поступали сообщения о сотрудничестве. "Более того, во время празднования Дня Ашура в Кабуле под талибским контролем не было никаких нападений ИГ, хотя это праздник афганских шиитов, которые традиционно становились целью атак "Исламского государства". На мой взгляд, талибы попытаются договорится с ИГ в данном случае", - подчеркнул эксперт.

Что будет дальше

В подобных условиях основной вопрос - как будет развиваться ситуация после серии терактов ИГ. На данный момент из Кабула последовательно поступает информация о новых жертвах атаки, так как врачам не удается спасти пострадавших с наиболее серьезными травмами. Местные СМИ также указывали на инцидент со стрельбой у кабульского аэропорта, где, несмотря на теракты, продолжается эвакуация западных сил из Афганистана. С точки зрения Андрея Чупрыгина из ВШЭ, на данный момент нельзя исключать новых терактов со стороны ИГ в Кабуле, они, в целом, будут продолжаться до тех пор, пока у группировки есть свои ячейки в Афганистане.

"Их интенсивность будет зависеть от того, насколько эффективно "Талибан" будет создавать структуру безопасности, которая будет выискивать и уничтожать эти самые ячейки ИГ. Вряд ли у талибов есть возможности эффективно с этим справляться. Бороться с ячейками ИГ очень сложно, для этого нужен разветвленный аппарат безопасности, информаторы и так далее", - отметил эксперт.

При этом Чупрыгин указал на еще одну проблему Афганистана - внутренние противоречия и разделение страны по этническому признаку, что может привести к негативным последствия в перспективе.