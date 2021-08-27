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В Германии развесили плакаты с Калининградской областью в составе страны

Газета.Ruиещё 4
1 час назад

Неизвестные жители федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания в ФРГ повесили предвыборные плакаты политических партий 1949 года с картой Германии, на которых Калининградская область входит в состав страны. Об этом сообщает газета Nordkurier.

В ФРГ развесили плакаты с Калининградской областью в составе страны
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным издания, плакаты агитируют за Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС). При этом представитель ХДС Ханнес Деттманн подчеркнул, что партия не имеет к ним отношения. По его мнению, подобная агитация «вводит в заблуждение и должна быть убрана».

Полиция расследует инцидент.

Выборы в правительство Германии состоятся 26 сентября, по их итогам будет сформировано новое правительство и выдвинут новый канцлер. Меркель заранее заявляла, что после этих выборов уйдет из политики. Помимо Лашета в выборах принимают участие Анналена Бербок — от «зеленых», Олаф Шольц — от Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

В мире,Олаф Шольц,Калининградская Область,Германия,
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