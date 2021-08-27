Польские военные установили забор из колючей проволоки на границе с Белоруссией для предотвращение наплыва мигрантов. Видео публикует «Ruptly».

На кадрах видно, как военнослужащие устанавливают металлические опоры и крепят на них колючую проволоку. Также солдаты использовали специальную технику и буры.

Как сообщает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий его страна будет пресекать незаконный переход границы с Белоруссией.