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Появилось видео установки колючей проволоки на границе Польши и Белоруссии

Александр Кузьмин
1 час назад

Польские военные установили забор из колючей проволоки на границе с Белоруссией для предотвращение наплыва мигрантов. Видео публикует «Ruptly».

На кадрах видно, как военнослужащие устанавливают металлические опоры и крепят на них колючую проволоку. Также солдаты использовали специальную технику и буры.

Как сообщает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий его страна будет пресекать незаконный переход границы с Белоруссией.

Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что польские власти пытались силой депортировать большую группу мигрантов на территорию страны. По сообщению ведомства, большинство из них были гражданами Афганистана.

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