Польские военные установили забор из колючей проволоки на границе с Белоруссией для предотвращение наплыва мигрантов. Видео публикует «Ruptly».
На кадрах видно, как военнослужащие устанавливают металлические опоры и крепят на них колючую проволоку. Также солдаты использовали специальную технику и буры.
Как сообщает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий его страна будет пресекать незаконный переход границы с Белоруссией.
Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что польские власти пытались силой депортировать большую группу мигрантов на территорию страны. По сообщению ведомства, большинство из них были гражданами Афганистана.