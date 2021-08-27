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Байден выступил с экстренным заявлением после взрывов в Кабуле. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Президент США Джо Байден экстренно выступил перед журналистами после терактов в столице Афганистана Кабуле. Американский лидер сказал, что власти США сделают всё возможное, чтобы наказать виновных во взрывах возле аэропорта Кабула.

«Мы не простим. Мы не забудем. Мы будем на вас охотиться и заставим вас платить» - жёстко заявил Байден.

Жертвами серий взрывов и перестрелок стало более 70 человек, в том числе 13 военнослужащих США. Стоит отметить, что это первые потери США в Афганистане за полтора года.

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