Президент США Джо Байден экстренно выступил перед журналистами после терактов в столице Афганистана Кабуле. Американский лидер сказал, что власти США сделают всё возможное, чтобы наказать виновных во взрывах возле аэропорта Кабула.

«Мы не простим. Мы не забудем. Мы будем на вас охотиться и заставим вас платить» - жёстко заявил Байден.