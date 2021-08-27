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Новый взрыв возле аэропорта Кабула сняли на видео

Александр Кузьмин
40 минут назад

В результате двух взрывов и перестрелки возле аэропорта столицы Афганистана Кабула погибли 73 человека, в том числе 13 военнослужащих США. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источник в Минобороны Великобритании.

Также портал сообщает о 143 раненых.

Сообщается, что взорваться мог начинённый взрывчаткой автомобиль. Это произошло недалеко от места, где тысячи людей ждали эвакуации из страны. По оценкам главы Центрального командования США генерала Фрэнка Маккензи в Афганистане находятся около тысячи граждан США.

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