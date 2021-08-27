В результате двух взрывов и перестрелки возле аэропорта столицы Афганистана Кабула погибли 73 человека, в том числе 13 военнослужащих США. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источник в Минобороны Великобритании.
Также портал сообщает о 143 раненых.
Сообщается, что взорваться мог начинённый взрывчаткой автомобиль. Это произошло недалеко от места, где тысячи людей ждали эвакуации из страны. По оценкам главы Центрального командования США генерала Фрэнка Маккензи в Афганистане находятся около тысячи граждан США.