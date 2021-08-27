В Германии развесили агитацию за включение Калининграда в состав ФРГ

В регионе Германии перед выборами неизвестные развесили плакаты с картой довоенной Германии. На них Калининградская область России являлась частью ФРГ.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU Владимир Андреев © URA.RU

Изображения являются агитационными плакатами Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), сообщает немецкое издание Nordkurier. На них изображена карта довоенных лет, когда в состав Германии входила Восточная Пруссия и часть нынешней Польши.

Представитель ХДС Ханнес Деттманн уточняет, что их партия не имеет к этому отношения. По его словам, изображения вводят в заблуждения и должны быть убраны. Полиция города Тетерова начала проверку по этому факту.