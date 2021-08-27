В Германии развесили агитацию за включение Калининграда в состав ФРГ

В регионе Германии перед выборами неизвестные развесили плакаты с картой довоенной Германии. На них Калининградская область России являлась частью ФРГ.
Изображения являются агитационными плакатами Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), сообщает немецкое издание Nordkurier. На них изображена карта довоенных лет, когда в состав Германии входила Восточная Пруссия и часть нынешней Польши.
Представитель ХДС Ханнес Деттманн уточняет, что их партия не имеет к этому отношения. По его словам, изображения вводят в заблуждения и должны быть убраны. Полиция города Тетерова начала проверку по этому факту.
В Германии 26 сентября пройдут выборы в бундестаг. По их итогам будет сформировано новое правительство. Также будет выбран новый канцлер вместо Ангелы Меркель, которая решила оставить эту должность, уточняет «Дни.ру». По мнению самой Меркель, этот пост должен занять шестидесятилетний председатель партии ХДС Армин Лашет, передает «Утро.ру». Перед своим уходом она посетила Россию и встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Pravda.Ru.