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Внешняя политика Зеленского: Крым, Донбасс и кибервойска

Ura.Ru
27 минут назад

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию внешнеполитической деятельности страны. Среди приоритетных мер: противостояние России и возвращение Крыма. Соответствующий документ опубликован на сайте офиса украинского лидера.

Внешняя политика Зеленского: Крым, Донбасс и кибервойска
Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.uaофициальный сайт президента Украины president.gov.ua

«Ввести в действие решение СНБО Украины от 30 июля 2021 «О Стратегии внешнеполитической деятельности Украины. Утвердить Стратегию внешнеполитической деятельности Украины < > Настоящий Указ вступает в силу с дня его опубликования», — говорится в указе. Согласно документу, в приоритете: противостояние России и восстановление территориальной целостности Украины.

В основу внешней политики заложили стратегию приобретения полноправного членства в ЕС и НАТО. Кроме того, среди других направлений сделаны акценты на утверждение имиджа страны в мире и продвижение украинского экспорта с привлечением инвестиций. В указе отмечено, что Украина готова к международному сотрудничеству в сферах борьбы с терроризмом, преступностью, нелегальной миграцией, киберугрозами. Президент дал поручение в течение двух месяцев подготовить законопроект о создании кибервойск.

Ранее депутат Верховной Рады Евгений Мураев признал нежелание Крыма вернуться в нынешнюю Украину. «Надо смотреть на вещи трезво. Интеграция Крыма и Донбасса невозможна», — сказал он.

В мире,Евгений Мураев,Владимир Зеленский,Верховная Рада,НАТО,ЕС,Республика Крым,Россия,Украина,
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