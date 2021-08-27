Внешняя политика Зеленского: Крым, Донбасс и кибервойска

«Ввести в действие решение СНБО Украины от 30 июля 2021 «О Стратегии внешнеполитической деятельности Украины. Утвердить Стратегию внешнеполитической деятельности Украины < > Настоящий Указ вступает в силу с дня его опубликования», — говорится в указе. Согласно документу, в приоритете: противостояние России и восстановление территориальной целостности Украины.

В основу внешней политики заложили стратегию приобретения полноправного членства в ЕС и НАТО. Кроме того, среди других направлений сделаны акценты на утверждение имиджа страны в мире и продвижение украинского экспорта с привлечением инвестиций. В указе отмечено, что Украина готова к международному сотрудничеству в сферах борьбы с терроризмом, преступностью, нелегальной миграцией, киберугрозами. Президент дал поручение в течение двух месяцев подготовить законопроект о создании кибервойск.