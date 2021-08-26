«Талибан» прокомментировал взрыв у аэропорта Кабула

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) прокомментировали взрыв около международного аэропорта Кабула. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Афганистан со ссылкой на официального представителя движения Забиуллу Муджахида.

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Муджахид заявил, что атаку в аэропорту афганской столицы совершили террористы. По его словам, талибы ранее предупреждали военнослужащих США о возможных терактах со стороны «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).