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«Талибан» прокомментировал взрыв у аэропорта Кабула

Lenta.ru
13 минут назад

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) прокомментировали взрыв около международного аэропорта Кабула. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Афганистан со ссылкой на официального представителя движения Забиуллу Муджахида.

«Талибан» прокомментировал взрыв у аэропорта Кабула
Фото: ReutersReuters

Муджахид заявил, что атаку в аэропорту афганской столицы совершили террористы. По его словам, талибы ранее предупреждали военнослужащих США о возможных терактах со стороны «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).

Представитель движения рассказал, что в результате теракта есть пострадавшие среди талибов.

В мире,Талибан,Исламское государство,Кабул,
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